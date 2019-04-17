Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнётся 17 апреля в 22:00

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнётся 17 апреля в 22:00
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Артур Соареш Диаш.

В первой встрече, проходившей на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, победу со счётом 1:0 одержали «шпоры». Автором единственного гола стал Сон Хын Мин.

В 1/8 финала «Манчестер Сити» оказался сильнее «Шальке-04». В первом матче в Германии «горожане» вырвали у соперника победу со счётом 3:2, а в ответной игре разгромили немецкую команду – 7:0.

В свою очередь «Тоттенхэм» на предыдущей стадии выбил из розыгрыша турнира дортмундскую «Боруссию». «Шпоры» победили «шмелей» в обоих матчах – 3:0 в Англии и 1:0 в Германии.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане
В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент