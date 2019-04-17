«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнётся 17 апреля в 22:00

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Артур Соареш Диаш.



В первой встрече, проходившей на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, победу со счётом 1:0 одержали «шпоры». Автором единственного гола стал Сон Хын Мин.



В 1/8 финала «Манчестер Сити» оказался сильнее «Шальке-04». В первом матче в Германии «горожане» вырвали у соперника победу со счётом 3:2, а в ответной игре разгромили немецкую команду – 7:0.



В свою очередь «Тоттенхэм» на предыдущей стадии выбил из розыгрыша турнира дортмундскую «Боруссию». «Шпоры» победили «шмелей» в обоих матчах – 3:0 в Англии и 1:0 в Германии.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.