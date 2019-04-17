Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

Голкипер «Атлетико» Ян Облак продлил контракт со своим клубом. Как сообщает официальный сайт испанской команды, новое соглашение рассчитано до 2023 года. Прежний контракт словенского футболиста с мадридской командой был рассчитан до 2021 года.



Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 32 матчах испанской Примеры (21 пропущенный мяч), и в 18 встречах ворота мадридского клуба оставались в неприкосновенности.



«Атлетико» набрал 65 очков в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона». В следующем туре подопечные Диего Симеоне проведут выездной матч с «Эйбаром» (20 апреля).

Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта