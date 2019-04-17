Руководство «МЮ» пообещало Сульшеру минимум три приобретения летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получил гарантии от руководства клуба в преддверии летнего трансферного окна.



Как сообщает Manchester Evening News, боссы «красных дьяволов» пообещали норвежскому специалисту усилить команду как минимум тремя футболистами перед началом следующего сезона.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Манчестер Юнайтед» составил список из целей на лето, в который вошли шесть игроков.



После 33 туров манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 64 очками в активе и на два очка отстают от четвёртой строчки, гарантирующей участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В 34-м туре команда на выезде сыграет с «Эвертоном».

За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться Проигрыш «Барселоне» тут ни при чём.