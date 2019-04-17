«Рубин» оштрафован за то, что болельщик демонстрировал интимные части тела

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матчей 23-го тура Премьер-Лиги и встречи Кубка России «Урал» — «Арсенал».



«Крылья Советов» – «Рубин»: «Крылья» – пиротехника (штраф 10 тыс. рублей), нецензурные выражения (40 тыс. рублей), диктор поддерживал команду (второй раз в сезоне) (штраф 20 тыс. рублей). «Рубин» – нецензурные выражения болельщиков (штраф 40 тыс. рублей), на 90+ минуте болельщик «Рубина» демонстрировал интимные части тела и был задержал полицией, за что казанский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

«Енисей» – «Уфа»: «Енисей» – нецензурные выражения (штраф 30 тыс. рублей).

ЦСКА – «Оренбург»: ЦСКА – нецензурные выражения в адрес судьи (штраф 100 тыс. рублей), Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны (штраф 30 тыс. рублей лично).

«Арсенал» – «Урал»: на 90+ минуте болельщики «Арсенала» скандировали нецензурные выражения в адрес судьи (штраф 40 тыс. рублей).

«Динамо» – «Краснодар»: «Динамо» – нецензурные выражения (штраф 100 тыс. рублей), дымовая шашка (поскольку оперативно был задержан болельщик и привлечён к административной ответственности, штраф 5 тыс. рублей).



«Урал» — «Арсенал»: были удалены футболист «Урала» Бумаль и игрок «Арсенала» Григалава. Григалава прислал в РФС письменное объяснение, Бумаль участвовал в видеоконференции. За грубую игру Григалаву дисквалифицировать на два матча Кубка России. Бумаль дисквалифицирован на одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.