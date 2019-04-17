«Спартак» оштрафован за скандирование фанатами оскорблений Глушакова и ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Ростова» и «Спартака» по итогам расследования событий в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).



«На трибуне «Спартака» были задействованы четыре петарды и один файер, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Также болельщики скандировали оскорбительные выражения в адрес Дениса Глушакова и ЦСКА – штраф 100 тыс.



Фанаты «Ростова» также выкрикивали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, клуб оштрафован на 50 тыс.», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



«Ростов», набрав 35 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м месте.

«Ростов» показал, что осталось за кадром матча со «Спартаком»