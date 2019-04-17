Пак: от компании услышал выкрики «гангнам стайл», думал, что это обращено ко мне

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о поведении футболистов в «Кофемании» в день конфликта.



«Я отметил, что не только моё отношение было негативным к тому, что происходило. Расстояние между мной и компанией было три-четыре метра. Были другие посетители. Это место, которое было видно хорошо и с других точек. Рядом со мной был ещё один посетитель, но я его не знаю. Когда компания ведёт себя так вызывающе, мы поняли, что не сможем провести рабочую беседу. Я попросил официанта пересадить меня и моих коллег. Но, видимо, из-за того, что кафе было почти полное, это не удалось осуществить. Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании коллег. Через некоторое время я услышал выкрики «гангнам стайл». Сначала я не обратил на это внимания, поэтому не думал, что это обращено ко мне. Потом я услышал фразу про ноутбук и начал думать, что это ко мне обращено. Я азиатской внешности, песня исполняется азиатским певцом, выкрики были в издевательском тоне. Подумал, что моя внешность не устраивает компанию.

Эти действия сопровождались нецензурными выражениями, меня называли китайцем, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там. Всё это было неприятно. Я один, их пять. Они ведут себя агрессивно, ситуация сложилась такая. Чем оскорбили? Я об этом уже говорил, были высказывания в отношении моей национальности, в издевательском тоне. Китаец — это оскорбление? Если с нецензурной бранью, то наверное, да», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».