Пак: Кокорин целовался с девушкой, потом она положила голову в область его паха

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о поведении футболистов в «Кофемании» в день конфликта.



«8 октября в 8:55 я приехал в «Кофеманию» на запланированную деловую встречу. На ней же должен был присутствовать Гайсин. Мне предоставили столик на троих человек. Когда я за него сел, увидел, что напротив меня сидит шумная компания примерно из 10 человек. Компания вела себя шумно, находилась в состоянии алкогольного опьянения и явно проявляла неуважение к обществу. Кафе было в то время полное: и мужчины, и женщины, одна из них была беременна.



Примером хамского поведения я могу назвать, когда девушка села на колени к Александру Кокорину, они начали целоваться, а потом она положила голову в область его паха. Всё это выглядело крайне неприятно», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».

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