Пак: никакого примирения с компанией Кокорина и Мамаева не было

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о поведении футболистов в «Кофемании» в день конфликта.



«Насколько я помню, когда пришёл Гайсин, Александр Кокорин уже наносил удары. Могу отметить, когда компания покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне, повторил, что я китаец, сопровождая это нецензурными выражениями. Градус агрессии на протяжении всего инцидента снижен не был. Никакого примирения не было, как пишут в СМИ. В этому случае компания не вела бы себя так агрессивно, когда уходил», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».

Пак: от компании услышал выкрики «гангнам стайл», думал, что это обращено ко мне