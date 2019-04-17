Все билеты на матч «Краснодар» — «Зенит» проданы

Все билеты на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит» проданы. Об этом сообщил официальный «твиттер» команды.



Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 20 апреля. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.



После 23 туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги первое место с 48 очками в активе, краснодарцы идут на третьей позиции, набрав 42 балла.

На матче «Краснодар» — «Зенит» будет работать бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».