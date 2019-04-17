Пак: Кокорин смеялся, его забавляло, что они напали на одного человека

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о конфликте с компанией в «Кофемании».



«Исходила ли от меня какая-то агрессия? Ответ – нет. Я пытался успокоить компанию, утихомирить её. Нецензурных выражений в адрес подсудимых я не употреблял. Я им сказал, что они ведут себя по-хамски, как хамло.



Александру Кокорину было очень весело – он смеялся, его забавляло, что они напали на одного человека. В целом вся компания была в приподнятом настроении. Через несколько минут подошёл мой коллега Сергей Гайсин, спросил, что происходит. Каким-то образом он пытался оттеснить людей, которые на меня нападали. Ему тоже досталось – в лицо. Он не проявлял никакой агрессии, только пытался успокоить компанию. Господин Протасовицкий схватил его за шею и пытался его придушить», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».



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