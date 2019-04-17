Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился мыслями о ситуации своего одноклубника полузащитника Павла Мамаева, который начиная с 11 октября прошлого года пребывает под стражей в СИЗО «Бутырка».



«Мне посчастливилось общаться с ним полтора года. Он очень хороший человек, у нас были крепкие отношения. Я не знаю, почему это произошло. Он был одним из лидеров клуба. Мы все делаем ошибки, это часть жизни. К несчастью, это плохо закончилось. Я надеюсь, что он сможет быстро выйти из тюрьмы и быть со своей семьёй.



Понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол. Сейчас трудно сказать, что будет дальше, я надеюсь, что это к лучшему для него», — цитирует Вандерсона Soccer Bajo Cero.



Вместе с Мамаевым под арестом находятся нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.

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