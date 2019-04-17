Вандерсон: с игрой, как в последние годы, «Краснодар» будет на вершине в России

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился мыслями о перспективах команды на ближайшее время.



«В «Краснодаре» сейчас много молодых футболистов. Средний возраст – 22-23 года. Хотя есть много важных качеств, самое главное – это сформированная группа. Мы очень хорошо знаем друг друга, мы едины. Со временем это помогает нам играть на поле всё лучше и лучше.



«Краснодар» – это новая команда, которая ещё не завоевала титулов. С качеством и футболом, который клуб демонстрирует в течение нескольких лет, он будет на вершине в России. Теперь наша задача – завоевать титулы и сделать клубу историю. Его структура – одна из лучших в Европе. Команда пойдёт далеко с этим менталитетом», — цитирует Вандерсона Soccer Bajo Cero.

Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол