Аспас продлил контракт с «Сельтой»

«Сельта» объявила о продлении контракта с нападающим Яго Аспасом. Как сообщает официальный «твиттер» испанского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано до 2023 года.



31-летний футболист является воспитанником «Сельты», а в первой команде выступает с 2006 года. Летом 2013 года испанец перешёл в «Ливерпуль», а в сезоне-2014/15 был арендован «Севильей». 12 июня 2015 года Аспас вернулся в «Сельту» за € 5 млн.

В нынешнем сезоне Аспас в 21 матче забил 15 мячей в чемпионате Испании и сделал четыре результативные передачи. С этим показателем он является лучшим бомбардиром «Сельты» в нынешнем сезоне.

Галисийская команда после 32 туров занимает в турнирной таблице Примеры 17-е место, набрав 32 очка.