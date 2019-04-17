Суд дал Аршавину 1,5 месяца на примирение с женой

Марина Дубровская, адвокат Алисы Аршавиной, жены бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что в адрес футболиста вынесены временные алименты, а суд дал время сторонам на примирение.



«В адрес Аршавина были вынесены временные алименты размером около 400 тысяч рублей, и суд дал срок для примирения в полтора месяца. От Андрея на заседание явился адвокат, а Алиса присутствовала с дочкой, но из-за того, что Есения расплакалась, ей пришлось покинуть заседание. Следующее слушание по делу пройдёт 4 июня, если за это время не произойдёт примирения, начнётся основной процесс», — сказала Дубровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Брак Аршавиных был зарегистрирован в 2016 году, у них есть дочь. В феврале 2019 года супруги подали заявление на развод.