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Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»
Футбол / РПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает Daily Mail, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Зенит». По информации издания, 24-летний хавбек находится на стадии переговоров с петербургским клубом.

Ковачич перешёл в «Челси» летом прошлого года на правах аренды на один сезон без права выкупа. Ранее сообщалось, что игрок хочет остаться в лондонском клубе на постоянной основе, однако проблемой может стать трансферный запрет, который ФИФА наложила на синих.

Ранее сообщалось, что Ковачич не горит желанием возвращаться в «Реал» и хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» и намерен остаться в АПЛ
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