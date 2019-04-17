Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».



Как сообщает Daily Mail, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Зенит». По информации издания, 24-летний хавбек находится на стадии переговоров с петербургским клубом.



Ковачич перешёл в «Челси» летом прошлого года на правах аренды на один сезон без права выкупа. Ранее сообщалось, что игрок хочет остаться в лондонском клубе на постоянной основе, однако проблемой может стать трансферный запрет, который ФИФА наложила на синих.



Ранее сообщалось, что Ковачич не горит желанием возвращаться в «Реал» и хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» и намерен остаться в АПЛ