Кокорин — Паку: хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к чиновнику Минпромторга Денису Паку, пострадавшему в инциденте с его участием и выступающему в роли свидетеля в деле.



«Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральные и материальные ущербы. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймём», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».



Кокорин находится под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Под стражей также находятся и другие фигуранты дела – его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека.



Суд над Кокориным и Мамаевым. Пак: «Они оскорбили мой народ и меня лично». LIVE Все подробности процесса.