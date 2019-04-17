Пак отказался отвечать на извинения Кокорина

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, отказался отвечать на извинения со стороны форварда сине-бело-голубых.



Об отказе отвечать Кокорину заявил представитель Пака, передаёт корреспондент «Чемпионата».



Кокорин находится под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Под стражей также находятся и другие фигуранты дела – его младший брат Кирилл, Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. В ходе конфликта с Паком Кокорин нанёс ему удар стулом.

Кокорин — Паку: хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески