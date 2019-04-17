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К. Кокорин – Паку: хотел бы извиниться, можно было отреагировать иначе

К. Кокорин – Паку: хотел бы извиниться, можно было отреагировать иначе
Футбол / РПЛ

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обратился к чиновнику Минпромторга Денису Паку, пострадавшему в инциденте с его участием и выступающему в роли свидетеля по делу.

«Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию. Можно было отреагировать иначе», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Суд несколько раз продлевал срок содержания фигурантов дела под стражей. Сегодня, 17 апреля, суд отклонил апелляцию и оставил фигурантов дела под арестом до 25 сентября.

Пак отказался отвечать на извинения Кокорина
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