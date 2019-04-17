«Вечерний Ургант» инсценировал стенограмму суда по делу Кокорина и Мамаева

В телевизионном развлекательном шоу «Вечерний Ургант» обыграли ситуацию со слушаниями по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые продолжают находиться в СИЗО за участие в двух драках в конце октября в центре Москвы.

Видео доступно в Youtube-канале программы «Вечерний Ургант».

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. В результате конфликта с компанией пострадало три человека. Суд уже несколько раз продлевал срок содержания фигурантов дела под стражей. Сегодня, 17 апреля, суд принял решение отклонить апелляцию и оставил фигурантов дела под арестом до 25 сентября.