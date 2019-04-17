Мама Роналду: Криштиану сказал, что не способен творить чудеса

Мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру поделилась разговором со своим сыном после вылета «старой синьоры» из Лиги чемпионов от «Аякса».

«Криштиану было грустно, он хотел выйти в финал турнира. Теперь это будет цель для следующего сезона. Что он мне сказал? „Мама, я не способен творить чудеса“. Затем он добавил: „В чемпионате дела идут у нас хорошо. В Лиге чемпионов нам не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается“, — приводит слова Долорес Авейру Роналду CalcioNews24.

Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Его трансфер обошёлся чемпиону Италии в € 117 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 38 матчах, отметился 26 результативными ударами и 12 голевыми передачами.