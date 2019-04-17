Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»

В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».



По информации источника, новая футбольная арена будет вмешать 20 тыс. зрителей. Дата начала и завершения строительных работ пока неизвестна. Стоимость проекта оценивается в 3-4 млрд рублей.

Фото доступно на странице «Уфы» в «Твиттере».

Напомним, на данный момент «Уфа» проводит домашние матчи на стадионе «Нефтяник», который вмещает в себя 15 тыс. зрителей. Спортивная арена последний раз реконструировалась четыре года назад.



«Уфа» набрала 21 очко в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.