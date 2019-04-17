Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я — его нанёс Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью. Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвёл удушающее воздействие», — сказал Гайсин.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. В результате конфликта с компанией пострадало три человека. Суд уже несколько раз продлевал срок содержания фигурантов дела под стражей. Сегодня, 17 апреля, суд принял решение отклонить апелляцию и оставил фигурантов дела под арестом до 25 сентября.