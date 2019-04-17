Гайсин — о компании Кокорина и Мамаева: товарищи были нетрезвы

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«У нас с Паком была назначена деловая встреча на 9 утра, но я задержался, поэтому прибыл на 5-6-7 минут позже. Меня проводили к столику, в дальнем левом углу были возбуждённые молодые люди, их было достаточно много — порядка 10 человек. Сначала я подумал, что произошёл инцидент, не связанный с Паком, но когда подошёл ближе, всё стало понятно. Я пытался успокоить присутствующих, встал между ними и пытался изменить ситуацию, просил их успокоиться. От молодого человека, как потом оказалось — Кирилла Кокорина, достаточно активно исходила агрессия: он набрасывался на Пака. У меня была дискуссия с господином Протасовицким.

Я говорил, что надо разойтись и перевести всё в более цивилизованную форму общения. Плюс было понятно, что товарищи были нетрезвы. Моя задача была их успокоить и защитить Пака, потому что они продолжали на него набрасываться», — сказал Гайсин в суде.