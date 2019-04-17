Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были «подошёл-ударил-убежал»

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Проявлял ли я агрессию после того, как Мамаев нанёс мне удар? Подраться я с ним не хотел. Но все эти действия были „подошёл-ударил-убежал“, мне было интересно, почему так. Тем более я никого не оскорблял», — сказал Гайсин во время дачи показаний в суде.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. В результате конфликта с компанией пострадало три человека. Суд уже несколько раз продлевал срок содержания фигурантов дела под стражей. Сегодня, 17 апреля, суд принял решение отклонить апелляцию и оставил фигурантов дела под арестом до 25 сентября.