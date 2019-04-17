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Приставы не дали Валитовой показать фото сына Кокорину

Приставы не дали Валитовой показать фото сына Кокорину
Футбол / РПЛ

Жене форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарье Валитовой не удалось показать фото сына супругу, который находится в СИЗО по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

На сегодняшнем заседании суда она предприняла попытку продемонстрировать мужу снимок их ребёнка, однако приставы в грубой форме не дали ей этого сделать. После этого девушка расплакалась. Она попросила прессу зафиксировать этот факт.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. В результате конфликта с компанией пострадало три человека. Суд уже несколько раз продлевал срок содержания фигурантов дела под стражей. Сегодня, 17 апреля, суд принял решение отклонить апелляцию и оставил фигурантов дела под арестом до 25 сентября.

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