В «Уфе» прокомментировали проект нового стадиона клуба

В «Уфе» прокомментировали информацию о проекте нового стадиона клуба. Напомним, ранее уфимский клуб представил фото будущей футбольной арены, которая будет вмещать 20 тыс. зрителей.



«Это не финальный концепт. Давайте дождёмся лета, прежде чем говорить что-то конкретное на тему нового стадиона. Что касается варианта из «Твиттера», это лишь один из возможных вариантов — не факт, что стадион будет таким», — сообщили в пресс-службе «Уфы» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Фото доступно на странице «Уфы» в «Твиттере».

Напомним, на данный момент «Уфа» проводит домашние матчи на стадионе «Нефтяник», который вмещает в себя 15 тыс. зрителей. Спортивная арена последний раз реконструировалась четыре года назад.



«Уфа» набрала 21 очко в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.