Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании, сообщает El Mundo.



По информации источника, испанский футболист обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн, связанном с правами на имидж в 2014 году. Налоговая служба подозревает, что Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией аdidas, которая была заключена незадолго до перехода испанского нападающего в лондонский «Челси».



Напомним, 11 апреля Королевская испанская федерация футбола дисквалифицировала Косту на восемь матчей чемпионата Испании. Такое наказание наложено на форварда за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2). Коста получил красную карточку в середине первого тайма. После матча Мансано указал в протоколе, что Коста использовал оскорбительные высказывания в адрес его матери.

Испанская федерация футбола дисквалифицировала Д. Косту на 8 матчей