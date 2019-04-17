Гайсин: письменного согласования удара от Мамаева точно не было

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я не собирался вступать в потасовку. Спросить, что произошло — да. Я до сих пор не понимаю, за что я получил этот удар. Согласовывал ли Мамаев с кем-то свои действия? У него времени не было, чтобы согласовать с кем-то свой удар. Письменного согласования точно не было. Словесно Мамаев мне не угрожал. Извинения? Мы же все люди отходчивые. Прошло полгода. Произносил, не произносил — это вопросы риторические. Так себя с людьми не ведут. Я значительно старше, никого не оскорблял. Звучало „может быть, мы зря это сделали“. „Извините меня, пожалуйста“ — такого не было», — сказал Гайсин во время дачи показаний в суде.