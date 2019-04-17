Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев провёл повторную встречу с американцем Майклом Коулом, с которым ранее вступил в конфликт. Между сторонами при адвокате было подписано соглашение.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

Ранее стало известно, что Гулиев принёс извинения «Спартаку», после чего было решено вернуть полузащитника в общую группу московской команды.