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«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»
Футбол / Германия

Франкфуртский «Айнтрахт» выкупил права на нападающего Луку Йовича у «Бенфики», сообщается на официальном сайте немецкой команды.

«Развитие Луки в нашей команде приятно видеть. У нас никогда не было сомнений, что мы желаем подписать с ним полноценный контракт. Йович — игрок с экстраординарными способностями. Он очень важен для нас», — отметил спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

Йович перешёл в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды летом 2017 года. Нынешнее соглашение сербского футболиста с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Бавария». При этом «сливочные», по информации СМИ, определили его главной целью на летнее трансферное окно.

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