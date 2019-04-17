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Анчелотти: не думаю, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов

Анчелотти: не думаю, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признался, что был удивлён выходу амстердамского «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, голландский клуб обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1 и выбил итальянскую команду из соревнования.

«Аякс» демонстрирует очень хороший футбол, но, честно признаться, я никогда бы не подумал, что он сможет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Не думаю, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов, но, возможно, я вновь ошибаюсь. Амстердамская команда играет в активный футбол и практикует персональную защиту. «Аякс» очень хорош в комбинационном футболе», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

В полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

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