Адвокат Мамаева: надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился мнением о ходе заседания по делу его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Потерпевшие, что один, что другой, подтвердили линию защиты, что предварительного сговора не было, каждый фигурант действовал самостоятельно. Основные моменты касаются правильности деятельности каждого фигуранта. То, что те или иные разночтения были установлены, надеюсь, суд даст правильную оценку этим противоречиям. Видеозапись также свидетельствует о том, что действия Мамаева того же были не беспричинными — до этого он никаких действий в сторону Гайсина не предпринимал. А запись демонстрирует некоторые агрессивные действия Гайсина в сторону моего подзащитного. Это была обоюдная стычка между двумя мужчинами. Признака умышленных действий группы лиц здесь нет. Это фантазия следствия.

Было опрошено много свидетелей. Потерпевшие и все говорят, что никто ничего ни с кем не согласовывал. Это не находит подтверждения. Не знаю, почему у потерпевшего такая позиция по поводу извинений Мамаева. Надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита. В ближайшее время должен поправиться", — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.