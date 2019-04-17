Американец — Гулиеву: Аяз, не разочаровывай меня!

Американец Майкл Коул, который пострадал в результате конфликта с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым, рассказал о встрече с футболистом.



«Я тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не Эли, не Келли, даже не Ямайки, хотя, кажется, теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.



Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролировать себя, но, по всей видимости, у парня бьётся сердце и есть совесть. Он ещё молодой. Надеюсь, наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.



Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ею воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же — общественным организациям здесь, в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.



Хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); „Интерфаксу“, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но всё равно моё мнение о россиянах только улучшилось.



Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами, уйдут скорее с моей лестничной площадки.



Аяз, не разочаровывай меня!» — написал Коул на странице в «Фейсбуке».

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