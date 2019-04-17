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Де Брёйне, Стерлинг, Алли в составах на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Де Брёйне, Стерлинг, Алли в составах на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Футбол / Лига чемпионов

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Компани, Менди, Гюндоган, де Брёйне, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Моура.

Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 мск. Обслуживать её будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «шпор». В полуфинале турнира победитель этой пары сыграет с «Аяксом», который днём ранее обыграл «Ювентус».

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