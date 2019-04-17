Фердинанд: «Ливерпуль» создаст «Барселоне» большие проблемы

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд высказался о возможном противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуля» и «Барселоны».

«Думаю, Клопп разберёт первые десять минут матча между „Манчестер Юнайтед“ и „Барселоной“. Если бы Мане, Салах и Фирмино оказывались в таких ситуациях, исход встречи был бы другой. Думаю, они реализовали бы эти моменты. Думаю, такая игра могла бы быть идеальной для „Ливерпуля“, потому что эта команда умеет контратаковать, у неё много энергии, её физическая форма отличается от игроков „МЮ“. Думаю, они создадут большие проблемы этой „Барселоне“. Но также нужно учесть момент наличия в составе каталонцев Месси и то, как к нему подготовится „Ливерпуль“. Думаю, английская команда выиграет Лигу чемпионов в этом году. Это будет „Ливерпуль“, — цитирует Фердинанда The Independent.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Порту».