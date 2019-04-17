Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» одержал победу в домашнем матче с «Удинезе»

«Лацио» одержал победу в домашнем матче с «Удинезе»
Футбол / Италия

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо открыл счёт на 21-й минуте. Через 3 минуты полузащитник «Удинезе» Сандро отправил мяч в собственные ворота и увеличил преимущество хозяев в счёте. На 51-й минуте главный арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе назначил пенальти в ворота «Лацио», однако хавбек гостей Родриго Де Пауль не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Лацио» набрал 52 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (32) — на 16-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 84 очка в 32 матчах.

Италия - Серия А. 25-й тур
17 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 – Кайседо – 21, 2:0 – Сандро – 24 (автогол)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент