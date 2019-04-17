«Лацио» одержал победу в домашнем матче с «Удинезе»

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо открыл счёт на 21-й минуте. Через 3 минуты полузащитник «Удинезе» Сандро отправил мяч в собственные ворота и увеличил преимущество хозяев в счёте. На 51-й минуте главный арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе назначил пенальти в ворота «Лацио», однако хавбек гостей Родриго Де Пауль не сумел реализовать 11-метровый удар.



«Лацио» набрал 52 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (32) — на 16-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 84 очка в 32 матчах.