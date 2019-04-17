Жена Ерёменко: у Романа была экстрамотивация преуспеть в игре со «Спартаком»

Супруга полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марика в своём блоге поделилась воспоминаниями о жизни в Москве и объяснила, почему муж горел желанием обыграть «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ.

«От жизни в Москве остались единственные приятные воспоминания, связаны они с великолепной школой, в которую ходила дочь Адриана, уютным домом и некоторыми из фанатов «Спартака», которые хорошо приняли Романа в команду и поддержали его. Спасибо им за это.

В целом же определённые дела в «Спартаке», как в учреждении, велись непрофессионально, и только по этой причине, я уверена в этом, у Романа была экстрамотивация преуспеть в этой игре и победить в составе «Ростова», — написала в своём блоге Марика Ерёменко.

Еремёнко подписал контракт со «Спартаком» летом прошлого года. Зимой клуб разорвал с ним соглашение.