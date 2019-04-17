Эмери: матч с «Наполи» будет непростым, соперник способен забить много голов

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи». Напомним, первая встреча в Лондоне завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды.



«Мы всегда готовимся к матчам. Главная цель на этой стадии — выиграть. Конечно, мы хотим забить, ведь забивая, ты обретаешь уверенность и преимущество. Мы знаем, что матч с «Наполи» будет непростым, потому что соперник может забить и один, и два гола. «Наполи» может забить и большее количество голов, потому что у соперника много высококлассных игроков линии атаки», — приводит слова Эмери Sky Sports.



Матч «Наполи» — «Арсенал» состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.