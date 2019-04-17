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Эмери: матч с «Наполи» будет непростым, соперник способен забить много голов

Эмери: матч с «Наполи» будет непростым, соперник способен забить много голов
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи». Напомним, первая встреча в Лондоне завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды.

«Мы всегда готовимся к матчам. Главная цель на этой стадии — выиграть. Конечно, мы хотим забить, ведь забивая, ты обретаешь уверенность и преимущество. Мы знаем, что матч с «Наполи» будет непростым, потому что соперник может забить и один, и два гола. «Наполи» может забить и большее количество голов, потому что у соперника много высококлассных игроков линии атаки», — приводит слова Эмери Sky Sports.

Матч «Наполи» — «Арсенал» состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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