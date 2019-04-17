«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» был установлен рекорд Лиги чемпионов, сообщает Opta Sport.

По информации источника, впервые в истории турнира в стартовые 11 минут игры две команды забили 4 мяча.

Счёт в матче между «горожанами» и «шпорами» был открыт на 4-й минуте. С передачи Кевина де Брёйне забил Рахим Стерлинг. «Тоттенхэм» ответил двумя забитыми мячами Сон Хын Мина на 7-й и 10-й минутах. Во втором случае ассист в свой актив записал Кристиан Эриксен. На 11-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт. С передачи де Брёйне снова отличился Стерлинг.

Напомним, первый матч в Лондоне между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев — 1:0.