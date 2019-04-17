«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

Туринский «Ювентус» провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, руководство туринского клуба обсудило возможность назначения Конте на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри летом.



Ранее сообщалось, что Конте вступил в переговоры с «Ромой». На данный момент римский клуб возглавляет Клаудио Раньери, контракт с которым подписан до конца текущего сезона.



Последним клубом Конте был «Челси». На сегодняшний день между итальянским специалистом и лондонским клубом продолжают идти разбирательства относительно выплаты неустойки тренеру. Ранее Конте тренировал также «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус» и сборную Италии.

«Рома» вступила в переговоры с Конте