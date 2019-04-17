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«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте
Футбол / Италия

Туринский «Ювентус» провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство туринского клуба обсудило возможность назначения Конте на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри летом.

Ранее сообщалось, что Конте вступил в переговоры с «Ромой». На данный момент римский клуб возглавляет Клаудио Раньери, контракт с которым подписан до конца текущего сезона.

Последним клубом Конте был «Челси». На сегодняшний день между итальянским специалистом и лондонским клубом продолжают идти разбирательства относительно выплаты неустойки тренеру. Ранее Конте тренировал также «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус» и сборную Италии.

«Рома» вступила в переговоры с Конте
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