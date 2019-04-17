Мбаппе: когда был юн, чаще выбирал Роналду, а не Месси. Но сейчас не так уверен

Форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе попросили сделать выбор между лучшими игроками последнего десятилетия Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионелем Месси («Барселона»).

«Кого бы выбрал в свою команду — Месси или Роналду? Я бы завершил карьеру и выбрал бы обоих, чтобы быть уверенным, что мы победим! Я мог бы выбрать одного, но это, очевидно, ударило бы по другому. Нельзя очернять одного из этих двух монстров. Выбор в пользу одного из них был бы оскорблением для всего того, чего достиг другой.

Когда я был юн, мне было весело сравнивать их. Каждый год я менял свой выбор, хотя признаюсь, что чаще выбирал Роналду. Но теперь, когда вырос, я не так уверен. Есть болельщики «Барселоны», которые предпочитают Круиффа и Месси. А есть другие, которые скажут, что Роналду — величайший спортсмен в истории футбола, который выигрывал везде, куда бы ни ушёл», — цитирует Мбаппе France Football.