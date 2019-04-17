«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.

Отметим, что три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.