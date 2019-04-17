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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.

Отметим, что три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 – Стерлинг – 4, 1:1 – Мин – 7, 1:2 – Мин – 10, 2:2 – Силва – 11, 3:2 – Стерлинг – 21, 4:2 – Агуэро – 59, 4:3 – Льоренте – 73
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
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