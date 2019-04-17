«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отправил второй мяч в ворота «Порту» на 65-й минуте. Через 3 минуты защитник португальской команды Эдер Милитао забил единственный гол хозяев. На 77-й минуте третий гол «Ливерпуля» забил вышедший на замену форвард Роберто Фирмино. До разгромного счёт в концовке встречи довёл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.



Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».