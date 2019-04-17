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«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отправил второй мяч в ворота «Порту» на 65-й минуте. Через 3 минуты защитник португальской команды Эдер Милитао забил единственный гол хозяев. На 77-й минуте третий гол «Ливерпуля» забил вышедший на замену форвард Роберто Фирмино. До разгромного счёт в концовке встречи довёл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
1 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Мане – 26, 0:2 – Салах – 65, 1:2 – Милитао – 68, 1:3 – Фирмино – 77, 1:4 – ван Дейк – 84
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