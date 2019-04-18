Кейн: люблю вас, парни

Форвард «Тоттенхэм Хотспурс» Гарри Кейн поздравил свою команду с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

По окончанию ответной игры 1/4 финала турнира с «Манчестер Сити» 25-летний нападающий опубликовал поздравление одноклубникам. «Ух. Люблю вас, парни», — написал он.

Видео доступно в "твиттере" Гарри Кейна.

Напомним, Кейн получил повреждение боковой связки левой лодыжки в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). По предварительным данным, в текущем сезоне футболист уже не выйдет на поле. Он не сможет помочь «шпорам» в полуфинальных матчах ЛЧ с «Аяксом».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Кейн принял участие в 39 играх, отметился 24 результативными ударами и 6 голевыми передачами.