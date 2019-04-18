Сон: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумно

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, в 1/4 финала турнира «шпоры» выбили «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов по итогам двух встреч (1:0, 3:4).



«Я никогда не видел ничего подобного. Это было жёстко и безумно, но мы очень гордимся каждым товарищем по команде. Это было настоящее сумасшествие. Иногда нас раздражает VAR, но сегодня мы невероятно благодарны системе. Мы боролись все вместе на протяжении 90 минут. Мы показали настоящий характер и дали сопернику бой», — приводит слова Сона BT Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с амстердамским «Аяксом». Матчи состоятся 30 апреля и 7 мая. А параллельном полуфинале встретятся «Ливерпуль» и «Барселона».