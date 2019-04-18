«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в «Твиттере» отреагировал на пост аккаунта «Тоттенхэм Хотспур» о выходе «шпор» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Наши поздравления, ребята. Удачи вам», — сказано в сообщении «горожан».

Фото доступно в «твиттере» «Тоттенхэма».

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев. В стартовые 11 минут игры соперники забили по два мяча. Ещё в первом тайме «горожанам» удалось выйти вперёд. После перерыва они забили 4-й мяч. Но гол Фернандо Льоренте вывел в следующую стадию турнира лондонский клуб.

При этом на 90+3-й минуте главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр с помощью VAR отменил гол Рахима Стерлинга. В эпизоде, предшествующему забитому мячу, в положении вне игры оказался Серхио Агуэро.