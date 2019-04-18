Эриксен: должно быть, я один из самых счастливых парней на планете

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал выход «шпор» в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб обошёл «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в 1/2 финала турнира благодаря правилу гостевого гола (1:0, 3:4).



«Должно быть, я один из самых счастливых парней на планете прямо сейчас. В определённый момент я подумал, что всё кончено, но это было невероятно. Это были американские горки. Мы забили много, но и пропустили много — это было очень странная игра. После ответного матча с „Манчестер Сити“ мы сделаем глубокий вдох и осознаем эту сказку», — приводит слова Эриксена BT Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Мадриде.