Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: это жестоко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (4:3) и прокомментировал вылет «горожан» с турнира.



«Это жестоко, но что есть, то есть. Мы должны это принять. Во втором тайме мы создали множество моментов и забили нужные нам голы. К сожалению, финал матча был неудачным для нас, поэтому я поздравляю „Тоттенхэм“ и желаю команде удачи в полуфинале Лиги чемпионов.



Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной стороны гол Льоренте был забит рукой, а с точки зрения судьи — нет. Гол Стерлинга? Я смотрел за игрой, но судьи решили, что там был офсайд. Мы пропустили гол с пенальти в первом матче, но я так горжусь игроками и болельщиками. Я никогда не слышал такой поддержки, но футбол непредсказуем», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов