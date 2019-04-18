Почеттино: счастлив и горд, игроки «Тоттенхэма» — настоящие герои

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4) и прокомментировал выход команды в полуфинал турнира.



«Это было невероятно, особенно, концовка. Я так счастлив и горд. Мои игроки — настоящие герои. Я невероятно счастлив за них и за наших болельщиков.



В один момент в твоей голове роится множество мыслей, ты чувствуешь огромное разочарование, но потом всё меняет одно решение. Вот почему мы любим футбол. „Тоттенхэм“ продемонстрировал свой характер и силу воли. Это была невероятная игра», — приводит слова Почеттино BBC.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая.