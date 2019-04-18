Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эмоции Гвардиолы, пиротехника и ликование «шпор». Фото с «МС» – «Тоттенхэм»

Фото: Marc Atkins/Getty Images
Эмоции Гвардиолы, пиротехника и ликование «шпор». Фото с «МС» – «Тоттенхэм»
Футбол / Лига чемпионов

17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад» завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серхио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.

Три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Манчестере.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент