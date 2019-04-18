Эмоции Гвардиолы, пиротехника и ликование «шпор». Фото с «МС» – «Тоттенхэм»

17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад» завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.



Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серхио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.



Три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Манчестере.